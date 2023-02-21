Глава Кремля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет об ограничении ядерных вооружений.

Об этом он заявил 21 февраля в послании к Федеральному собранию РФ.

По его словам, РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Отдельно он подчеркнул, что страна-агрессор не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

"Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Североатлантического союза. Они сейчас своим заявлением сделали по существу заявку на участие в этом процессе. Ну, славу Богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться снова всем врать, делать из себя поборника мира и разрядки", – сказал Путин.

Что предусматривает Договор о стратегических наступательных вооружениях

Договор о стратегических наступательных вооружениях — это соглашение, ограничивающее ядерные вооружения между странами США и РФ. Условия договора ограничивали количество стоящих на боевом дежурстве ядерных боеголовок. Это соглашение является одной из серии подписанных между странами документов об уменьшении ядерного потенциала и разоружения.

Напомним, что Путин в своей речи 21 февраля процитировал нацистского преступника и заявил, что "РФ не будет развивать оборонную промышленность в ущерб экономике".

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