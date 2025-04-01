Россия приостановила массированные ракетные атаки: эксперт объяснил, чем вызвана пауза

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал вероятность массированной ракетной атаки / © ТСН

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Россия окончательно нашла альтернативу массированным ракетным атакам по Украине. Бывший спикер Генштаба обращает внимание на то, что прямые попадания нескольких дронов эквивалентны мощности ракеты. Как известно, массированные ракетные атаки враг в последние дни поставил на определенную паузу.

«Искандеры до сих пор выпускают. Что касается крылатых ракет, выпускаемых из самолетов, то 96 единиц, которые были накоплены на аэродроме „Энгельс-2“, мы уничтожили. Соответственно, россиянам нужно время, чтобы привести в боевую готовность следующие партии таких ракет, доставить их на аэродромы базирования. Все это требует некоторого времени. У россиян есть носители ракет морского базирования типа „Калибр“, баллистика. Поэтому, думаю, надо смотреть на это сквозь такую призму: если у россиян есть верифицированная развединформация, ради которой следует применить ракеты, то будут намерения воплощать в жизнь. Если не будут иметь, будут держать паузу», — говорит Владислав Селезнев.

И подчеркивает: «Но обратите внимание, что в последнее время за счет массированных дроновых атак российская армия создает столько хлопот, что это напоминает „ковровую“ бомбардировку без риска для российских пилотов. Последствия ужасающие. Обратите внимание, что за минувшие сутки нам не удалось сбить более 20 дронов. Это говорит о том, что враг изменяет тактику, использует атаку роями дронов. Боевая часть дронов увеличена с 60 до 90 кг, если на один объект одномоментно прилетает 5-6 и более дронов, то эквивалент будет равен мощности крылатой ракеты или баллистической».

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Ранее сообщалось о том, что у Путина сделали заявление о моратории на обстрелы энергетики.

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