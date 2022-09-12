Россия приостановила отправку новых подразделений на войну против Украины, потому что они бунтуют — Генштаб

Из-за ситуации на фронте русские добровольцы устроили бунты и отказываются участвовать в боевых действиях.

Об этом 12 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Военное командование российской федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины.

"Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставила большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий "Ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", — сообщили в Генштабе.

Напомним, Зеленский ответил, хватит ли Украине сил годами бороться с Россией.

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