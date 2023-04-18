Россия прислушивается только к предложениям, которое "в ее интересах" — Песков о мирных переговорах

Песков прокомментировал недавние заявления лидеров Франции и Бразилии об урегулировании войны РФ против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть только те идеи касательно завершения войны в Украине, которые принимают во внимание "интересы Москвы".

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Песков прокомментировал план президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке вместе с Китаем переговоров между РФ и Украиной и заявил, что Москва не проинформирована об этом.

А инициативе Бразилии по урегулированию в Украине "рано давать оценки, нужно узнать нюансы".

"Россия готова прислушаться к любым идеям по урегулированию в Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы", — заявил он.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно оговорился, что Россия хочет поскорее закончить войну в Украине.

Напомним, президент Бразилии заявил, если США прекратят говорить о продолжении войны, то таким образом миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь, по его словам, "мир в интересах всего мира".

Министерство иностранных дел пригласило президента Бразилии Лулу да Силву в Украину после его слов о "мире в Украине".

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

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