Россия привлекает к фейковым заминированиям Украины детей — СБУ

СБУ разоблачила факты, подтверждающие, что российские оккупанты привлекают к фейковым минированиям Украины несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности заблокировала преступные действия тинейджерской группы, причастной к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины. Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры.

“В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов. По данным следствия, преступную деятельность участников группы дистанционно координировались представители российской спецслужбы. Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины. Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали по электронным адресам госучреждений ложные сообщения о “минировании”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что таким образом оккупанты пытаются расшатывать внутреннюю обстановку в нашей стране.

“Установлено, что рассылку осуществляли от имени посторонних лиц и с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своей локации. В результате расследования сотрудники СБУ разоблачили организатора группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области. Правонарушитель контактировал с представителем российской спецслужбы, который связывался с подростком через мессенджер и ставил ему задачу”, — отметили в СБУ.

Во время обыска по адресу проживания псевдоминира правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором. Если в суде будет доказана вина обвиняемого, в тюрьму он может отправиться на срок до восьми лет.

Напомним, что Россия, вероятно, получает регулярные поставки иранских беспилотников "Шахед".

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