Россия привлекает срочников к боевым действиям для создания массовости войск — АТЕШ

Срочники были подмечены во время захвата н.п. Бородянка.

Россия массово применяет солдат срочников из Белгородской области в боевых действиях, чтобы создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

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Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что срочники были замечены при захвате н.п. Борисовка, где они оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.

"Помимо участия в наступательных операциях срочники также часто используются для ремонта военной техники и оборудования оборонных позиций", — говорится в сообщении.

В АТЕШ объяснили, что такое использование срочников объясняется опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска России хотят артиллерией и управляемыми авиационными бомбами разрушить украинский фронт.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области украинские пограничники вместе с другими воинами отбили ряд российских атак и ведут оборонительные бои.

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