Россия привлекает в свою армию наемников из стран Центральной Азии — Данилов

Вместе с тем желающих воевать на стороне России немного.

Российские агрессоры пытаются вербовать наемников в странах Центральной Азии для пополнения своих потерь в Украине.

Также читайте "Вагнеровцы" обещают отомстить Путину за смерть Пригожина

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов рассказал, что россияне пытаются приобщить к своей агрессии против Украины "представителей других стран, стран Центральной Азии".

Вместе с тем желающих воевать на стороне России немного.

Кроме того, по словам Данилова, Россия постоянно производит тайную внутреннюю мобилизацию.

Также Данилов заявил, что Вооруженные силы контролируют ситуацию на фронте, хотя ситуация достаточно тяжелая.

На отдельных участках фронта есть продвижение украинских сил, а на других продолжаются тяжелые бои, однако ВСУ крепко держат оборону и не дают оккупантам захватывать территорию Украины.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что Украина, вероятно, будет увольнять Крым военным путем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия очень быстро проходит все этапы разрушения Украины, ранее она применялась веками.

Читайте также: