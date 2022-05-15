Россия признает реальную угрозу своей капитуляции – экскомандующий НАТО

Американский военный сделал такой вывод, проанализировав заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Российские дипломаты делают такие заявления, свидетельствующие об осознанности реальной угрозы капитуляции их страны.

Об этом написал бригадный генерал Бен Ходжес.

Американский военный, бывший командующий объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах, а вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, делает этот вывод из заявлений посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Which means that they are actually recognizing that it's a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H — Ben Hodges (@general_ben) 15 мая 2022

"Это значит, что они фактически признают реальную возможность", — написал Ходжес.

Ранее в эфире российского пропагандистского шоу Соловьев Live дипломат заявил, что капитуляции Москвы в Украине не будет.

"Это значит, что они (представители РФ – ред.) действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность", — прокомментировал заявление россиянина Бен Ходжес.

Напомним, что четыре ракеты России, которую кафиры запустили по Львовщине утром 15 мая, попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

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