Россия признала претензии боевиков "ЛДНР" на всю территорию Луганской и Донецкой областей

Россия признала претензии боевиков "ЛДНР" на всю территорию Луганской и Донецкой областей

Еще вчера в Совете Федерации говорили, что Россия признает "ЛДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены".

"ЛНР" и "ДНР" будут признаны в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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