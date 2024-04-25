Россия продолжает атаковать Харьковскую область: под огнем оказался ряд населенных пунктов

Обстрелы в Харькове за минувшие сутки не зафиксированы.

За минувшие сутки россияне нанесли артиллерийские и минометные удары по около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Кудеевка, Гатище и другие, а авиационных обстрелов также подверглись Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелы в Харькове не зафиксированы.

Какие последствия российских обстрелов по Харьковщине:

01:41 Купянский р-н, с. Глушковка, при обстреле КАБ повреждены 8 частных домовладений и автоприцеп.

▪️ 25 апреля 01:40 Купянский р-н, Куриловская громада, c. Кругляковка. Горел частный дом в результате обстрела.

▪️ 22:37 Харьковский р-н, Липецкая громада, с. Слобожанское. В результате обстрела из РСЗО горел частный дом.

▪️21:40 Харьковский р-н, Липецкая громада, с. Слобожанское. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома.

▪️ 15:00 г. Волчанск. В результате обстрела разрушен магазин, повреждено здание аптеки, 3 частных дома, гараж, 3 хозяйственные постройки, здание кафе.

▪️14:26 Чугуевский р-н., Старосалтовская громада, с. Кирилловка. В результате обстрела КАБ повреждено здание лицея, поселкового совета, 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 1 двухэтажный многоквартирный дом.

▪️ 24 апреля 14:25 Чугуевский р-н., Волчанская громада, с. Белый Колодец. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом, две хозяйственные постройки, двухэтажный многоквартирный дом.

Синегубов добавил, что в пределах области на Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Березовка.

Напомним, утром 25 апреля Россия атаковала ракетами Черкасскую область — поврежден объект инфраструктуры.

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