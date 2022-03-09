Россия продолжает держать в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе - Кулеба

Почти 3 тысячи новорожденных скоро без лекарства и пищи.
Россия продолжает удерживать в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе, блокирует гуманитарную помощь, эвакуацию.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Обстрелы продолжаются. Почти 3 тысячи новорожденных скоро останутся без лекарств и еды. Мир должен действовать немедленно! Российские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей!", — написал он.
Напомним, ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что Мариуполь остается в осаде. Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 9 марта остается сложной, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения.
"Россияне снова помешали мирным жителям города уехать, а гуманитарному грузу – заехать в город. Это – геноцид в центре Европы в 21 веке!", — заявил он.