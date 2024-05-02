Россия продолжает ежедневно атаковать Харьков и область: власти рассказали о последствиях

За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отразили 14 атак врага.

Россия каждый день обстреливает Харьков и область. В результате обстрела 1 мая областного центра повреждены 14 жилых домов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области: последствия:

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Харьков, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Подолы.

23:27 Изюмский р-н, пгт Боровая. В результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина без госпитализации.

13:10 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Лелюковка, в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина.

17:02 Харьковский район, с. Липцы. В результате обстрела горела крыша дома. Погибла 78-летняя гражданская женщина.

12:10 Изюмский р-н, возле с. Глинское, на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор, пострадал 46-летний водитель.

10:00 пгт Золочев Богодуховского района. В результате (https://t.me/synegubov/9274) обстрела авиабомбами повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом. Погибли два человека и тринадцать пострадали.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отразили 14 атак, в том числе в районах н.п. Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области", — добавил чиновник.

Напомним, по данным американских аналитиков, российские оккупанты давят на Донетчине.

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