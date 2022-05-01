Россия продолжает формировать систему "власти" на временно захваченных территориях – Генштаб

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия против украинцев.

В частности, на временно занятых территориях враг препятствует свободному перемещению граждан на незахваченную россиянами территорию Украины.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 1 мая.

"Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях. Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам", – говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, что российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова на Харьковщине. Также в течение суток россияне обстреливали позиции Сил обороны из минометов у Уды и Прудянки.

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