Россия продолжает использовать Starlink на фронте несмотря на блокировку: как это работает

Терминал Starlink / © reuters.com

Российские оккупационные войска продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink на фронте, несмотря на попытки блокировки терминалов.

Об этом сообщает издание Верстка .

Журналисты выяснили, что в Telegram каналах активно появляются объявления о продаже таких устройств. По этой схеме украинцы сначала регистрируют терминалы на себя, после чего отправляют их по почте другим лицам, переправляющим оборудование в Россию через третьи страны.

В то же время, даже в таких случаях часть устройств не работает.

«Верстка» со ссылкой на российского военного отмечает, что лишь единичные «белые» терминалы, приобретенные таким способом, остаются работоспособными.

Кроме этого, по словам советника министра обороны Сергея Флеша Бескрестнова, оборудование попадает к кафирам и через захваченную технику.

«К нашим военным прилетел дрон из Starlink. В отличие от других БПЛА, было ясно, что он рабочий. Проверка показала, что этот Starlink раньше был установлен на нашей дроне», – отметил он.

Он подчеркнул, что в случае потери таких устройств украинским военным необходимо подавать запросы на их деактивацию, если возврат невозможен.

