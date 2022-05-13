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Россия продолжает использовать воздушную базу в оккупированном Мелитополе

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Россия продолжает использовать воздушную базу в оккупированном Мелитополе

Фото: CNN

Российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под временно оккупированным Мелитополем.

Использование этой авиабазы имеет стратегическое значение, поскольку она расположена между временно оккупированным Херсоном, Мариуполем и частями ОРДО.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки из BlackSky, полученные CNN.

На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58 по местному времени, на авиабазе видно, по меньшей мере, семь вертолетов. На спутниковом снимке от 7 мая в 6:02 виден только один вертолет.

В конце марта украинские войска успешно обстреляли аэропорт, взорвав ряд российских военных вертолетов. В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт как базу для своих самолетов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты создали четыре военные базы на территории временно оккупированного Мелитополя.

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