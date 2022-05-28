Россия продолжает концентрировать основные усилия вокруг Северодонецка – британская разведка

До 27 мая русские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман Донецкой области.

В настоящее время основные усилия России, вероятно, концентрируются вокруг Северодонецка Луганской области. После захвата Лимана наступление будет направлено на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

До 27 мая русские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области. Это, скорее всего, подготовительная операция к следующему этапу наступления России на Донбассе.

Лиман – стратегически важен, поскольку является местом расположения большого железнодорожного узла, а также обеспечивает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, сделают приоритет форсирования реки. Сейчас основные усилия России, вероятно, остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого кармана.

Плацдарм возле Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она предположительно попытается продвинуться в глубину Донецкой области на Славянск и Краматорск.

Как напомнили в Минобороны Британии, 26 мая 2022 года председатель так называемой ДНР Денис Пушилин заявил подконтрольным российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, скорее всего, воспринял бы это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения. Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой ущерб России", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные начали прямые атаки на Северодонецк, несмотря на то, что не полностью оцепили город. Впрочем, аналитики считают, что в такой местности они себя плохо показали и вряд ли смогут быстро продвинуться по городу.

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