Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей Украине — разведка Британии

Однако самой горячей точкой боевых действий является Северодонецк.
Россия продолжает сосредоточивать усилия на наземных боевых действиях, в частности, в Северодонецке Луганской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупированы российскими войсками, среди которых – чеченские боевики", — говорится в сообщении.
За пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей Украине.
В разведке также отмечают, что стратегически важным остается мост, соединяющий Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 1 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 1 июня 2022
Пойдем от более чем в Великобритании ' s response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y
#StandWithUkraine pic.twitter.com/GxpDQY3ua2
Напомним, в Украине начались 98 сутки, когда Россия начала полномасштабную войну. Оккупанты перегруппировываются и ведут наступательные действия по нескольким направлениям.
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