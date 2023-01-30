Россия продолжает направлять новые подразделения в Беларусь – Госпогранслужба

Российская армия перебросила новые подразделения в Беларусь для подготовки. Другие военные, уже прошедшие учения, вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои. Однако ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он также отметил, что работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава российских подразделений – они в основном находятся на военных полигонах Беларуси.

Андрей Демченко рассказал, что в Беларуси находится около 9 000 российских военнослужащих.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию РФ для того, чтобы в дальнейшем перебросить (их – ред.) на направления, где ведутся боевые действия, а на территорию Беларуси зашли новые подразделения для проведения этих учений и собственно подготовки", — резюмировал спикер ГНСУ.

Военные учения России и Беларуси

В течение минувших выходных, 28-29 января, россияне на территории Беларуси продолжили применять авиацию в рамках совместных военных учений. Больших перемещений российских войск по территории Беларуси в течение всей предыдущей недели не фиксировалось.

Совместные учения Вооруженных сил России и Беларуси на территории РБ продлены по меньшей мере до 6 февраля. Общее количество продлений составляет уже 40 недель.

По данным украинской разведки, армия Беларуси не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

В ГНСУ также рассказали, что с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до его возможного вторжения в Украину пройдет минимум две недели, поэтому у украинских защитников будет время тщательно подготовиться к этому.

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