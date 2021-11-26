Россия продолжает направлять в ОРДЛО кадровых военных — украинская разведка

Кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области (ОРДЛО) прибыла очередная группа кадровых российских военных. Россия направили их на Донбасс для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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"Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск", — сообщает украинская разведка.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что "активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов". Таким образом, российские наемники пытаются дискредитировать военные силы Украины. "Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", — отметили в ГУР.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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