Россияне потеряли роту солдат во время штурма на Кременском направлении: Гайдай рассказал детали

Российская армия продолжает наступательные действия в Луганской области. Наступления не останавливаются, и на Сватовском и на Кременском направлениях.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что подвергаются обстрелам все деоккупированные населенные пункты, расположенные вдоль линии фронта и несколько глубже.

"Но все попытки врага в последние дни безуспешны. На Сватовском направлении оккупанты пытались выйти вперед тяжелой техникой, но развернулись и пошли назад с потерями. Кременское направление – двое суток назад была достаточно мощная попытка наступления, три роты пошли, но Силы обороны выстояли, для понимания — из трех рот, только две вернулись на свои позиции. Где-то порядка 70 "двухсотых" оставили там россияне, и примерно такое же количество раненых", — рассказал он.

Сергей Гайдай также отметил, что оккупанты отключили в населенных пунктах вдоль линии фронта в Луганской области Интернет и глушат мобильную связь.

Напомним, в Луганской области российские захватчики готовятся усиливать наступление, личного состава становится все больше. Оккупанты пытаются протиснуть оборону Вооруженных сил Украины на Кременском направлении.

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