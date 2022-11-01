Россия продолжает перебрасывать войска в ожидании наступления украинских войск на Херсон — IWS

Россия продолжает перебрасывать войска и технику через Днепр в ожидании наступления украинских войск на Херсон.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (IWS).

Украинская разведка сообщает, что российские войска готовятся перебросить артиллерийские части и вооружение на левый берег Днепра для возможной передислокации по другим направлениям.

31 октября Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины дополнительно сообщило, что российские войска готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с правого берега и собрали плавсредства для быстрой эвакуации.

Аналитики IWS пишут, что российские оккупанты готовятся защищать Чернобаевку, поскольку Чернобыевка является последним населенным пунктом на трассе М14 севернее Херсона.

Текущая линия фронта проходит менее чем в 20 км северо-западнее Чернобыевки, и активные усилия по усилению обороны здесь свидетельствуют о беспокойстве относительно неизбежного наступления Украины.

Одновременная эвакуация военных сил с правого берега и подготовка к обороне критически важных районов вокруг Херсона указывают на серьезную обеспокоенность российского командования по контролю над правым берегом Днепра.

Напомним, ранее оперативное командование "Юг" сообщило об оперативной ситуации на юге Украины.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в Херсонской области за три минуты ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

Читайте также: