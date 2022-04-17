Россия продолжает передислокацию боевой техники из Беларуси на восток Украины — британская разведка

Именно на востоке оккупанты планируют возобновить наступление.

Российские войска продолжают передислокацию боевой техники из Беларуси на восток Украины, в частности, на позиции возле Харькова и Северодонецка.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить наступательную активность. Российские войска продолжают передислокацию боевой и вспомогательной техники из Беларуси на восток Украины. Сюда входят локации возле Харькова и Северодонецка", — говорится в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что, несмотря на смещение фокуса РФ на восток Украины, конечная цель Кремля остается неизменной.

"Хотя оперативный фокус России переместился на восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и установить собственное региональное доминирование", — добавили в разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 17 April 2022



Пойдем от более чем в Великобритании ' s response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



#StandWithUkraine pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 17 апреля 2022

В то же время NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона пишет, что Россия может начать следующий этап своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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