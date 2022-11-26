Россия продолжает развертывать войска в Беларуси: есть ли угроза наступления

По данным Центра национального сопротивления, в Беларуси находится около 12 тысяч российских солдат.

Россия не смогла захватить Киев с помощью 30 тысяч элитного личного состава, подготовленного и оснащенного современной техникой. Сейчас они нагоняют в Беларусь неподготовленных мобилизованных, подразделения которых не могут полностью укомплектовать.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.

По словам эксперта, 12 тысяч личного состава сформируют примерно 15-16 батальонных тактических групп. У оккупантов сейчас нет возможности обеспечить каждое подразделение техникой.

"Пока нет оснований считать, что россияне формируют ударную группировку с территории Беларуси. Однако когда-то они могут начать это делать. Пока им не хватает ресурса. Для формирования ударной группировки им нужно будет где-то 2 месяца. Поэтому пока можем оценивать сегодняшнюю угрозу как минимальную", – объяснил Коваленко.

Угроза повторного наступления России с территории Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отрицает информацию от некоторых западных СМИ, что белорусские войска вскоре вступят в войну против Украины на стороне России.

По данным ГУР, российские оккупанты планируют создать провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности – на белорусской АЭС. По информации Госпогранслужбы, Беларусь использует мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить наше наблюдение за рубежом. В частности, они пытаются помешать работе украинских беспилотников и даже перехватить управление ими.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин пытается заставить Лукашенко принять участие в войне, тогда как сам белорусский диктатор опасается за собственную безопасность. Он беспокоится, что может стать жертвой этой агрессии.

Американский генерал Бен Годжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

Читайте также: