Россия продолжает стаскивать в Беларусь военные самолеты: что оккупанты перебросили 15 января

Россия, ведущая кровавую и захватническую войну против Украины, продолжает перебрасывать авиацию в Беларусь. Так, 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели не менее 8 истребителей ВКС РФ.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

В частности, по данным издания, это 4 Су-34 ВКС РФ с регистрационными номерами :

RF-95001 – прилетел в 16:05;

RF-95004 – прилетел в 16:05;

RF-81853 – прилетел в 16:40;

RF-81862 – прилетел в 16:50.

4 Су-30 ВКС РФ по рег. номерам :

RF-85805 – прилетел в 15:50 (вероятно Су-30);

RF-85806 – прилетел в 15:50 (вероятно Су-30);

RF-81874 – прилетел в 16:20 из Курска;

RF-81875 – прилетел в 16:20 из Курска.

"Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 15:50 — 16:50 (киевское время). Достоверно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", – сообщает издание.

Кроме этого, по информации издания, в Барановичи сегодня прилетели и 4 военно-транспортных самолета:

Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) – прилетел в 12:46;

Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) – прилетел в 17:05;

Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) – прилетел в 17:10;

Ан-12 ВКС РФ (RF-95409) – прилетел в 17:50.

"Три из них следовали из РФ, а один (RF-93586) от 11 января находился в Мачулищах и сегодня перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05. По нашим данным, часть бортов что-то привезли — вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей", – говорится в сообщении.

Скорее всего, самолеты прибыли к участию в так называемых совместных летно-тактических учениях армий России и Беларуси, которые анонсированы с 16 января по 1 февраля.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ заявили, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

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