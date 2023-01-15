Россия продолжает стаскивать в Беларусь военные самолеты: что оккупанты перебросили 15 января

В Беларусь прилетели 8 российских истребителей и 4 военно-транспортных самолета.
Россия, ведущая кровавую и захватническую войну против Украины, продолжает перебрасывать авиацию в Беларусь. Так, 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели не менее 8 истребителей ВКС РФ.
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
В частности, по данным издания, это 4 Су-34 ВКС РФ с регистрационными номерами :
- RF-95001 – прилетел в 16:05;
- RF-95004 – прилетел в 16:05;
- RF-81853 – прилетел в 16:40;
- RF-81862 – прилетел в 16:50.
4 Су-30 ВКС РФ по рег. номерам :
- RF-85805 – прилетел в 15:50 (вероятно Су-30);
- RF-85806 – прилетел в 15:50 (вероятно Су-30);
- RF-81874 – прилетел в 16:20 из Курска;
- RF-81875 – прилетел в 16:20 из Курска.
"Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 15:50 — 16:50 (киевское время). Достоверно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", – сообщает издание.
Кроме этого, по информации издания, в Барановичи сегодня прилетели и 4 военно-транспортных самолета:
- Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) – прилетел в 12:46;
- Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) – прилетел в 17:05;
- Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) – прилетел в 17:10;
- Ан-12 ВКС РФ (RF-95409) – прилетел в 17:50.
"Три из них следовали из РФ, а один (RF-93586) от 11 января находился в Мачулищах и сегодня перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05. По нашим данным, часть бортов что-то привезли — вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей", – говорится в сообщении.
Скорее всего, самолеты прибыли к участию в так называемых совместных летно-тактических учениях армий России и Беларуси, которые анонсированы с 16 января по 1 февраля.
В свою очередь, в Генштабе ВСУ заявили, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.
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