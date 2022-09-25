Россия продолжает убивать гражданских на Донетчине — за сутки погибли два человека

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Российская армия за минувшие сутки убила двух мирных жителей в Донецкой области, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 24 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", — отметил он.

Напомним, оккупанты в ночь на 25 сентября обстреляли жилые дома в Николаеве.

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