Россия продолжает завозить "Искандеры" в Беларусь для ракетных обстрелов Украины — Генштаб

Из Беларуси продолжают поставлять боеприпасы для российской армии, воюющие на востоке Украины, а Россия завозит в Беларусь ракеты разных типов, которыми затем обстреливает украинскую территорию.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает "Укринформ".

"Сейчас, действительно, продолжаются перемещения боеприпасов, прежде всего к артиллерийским системам, из баз складов с территории республики Беларусь российским оккупационным войскам, которые пытаются выполнить свои стратегические задачи на востоке нашей страны. Соответственно Российская Федерация на территорию республики Беларусь поставляет ракеты типа "Искандер", С-300, С-400, которыми в дальнейшем с территории Беларуси производится обстрел наших населенных пунктов, нашей инфраструктуры. Это действительно есть", — сказал Громов.

По словам представителя Генштаба, по сравнению со складами центральных военных округов вооруженных сил РФ на складах Беларуси лучше условия хранения боеприпасов, а также меньшее плечо подвоза.

Громов также отметил, что пока нет информации о том, предпринимала ли Беларусь попытки наладить коммуникацию с Генштабом ВСУ.

Напомним, в Беларуси на аэродроме "Зябровка", полностью контролируемом россиянами, которые обустраивали там военную базу, в ночь на 11 августа прогремели взрывы.

Следует отметить, что эта белорусская военная авиабаза расположена в Гомельской области, в 16 км к юго-востоку от Гомеля. После полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко передал "Зябровку" под контроль россиянам, которые там обустроиви военную базу. На территории аэродрома находился ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400".

Мощные взрывы в белорусском аэропорту "Зябровка"

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