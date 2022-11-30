Россия продолжит атаковать инфраструктуру Украины, а интенсивность боев зимой уменьшится — Белый дом

США будут помогать Украине средствами ПВО и с восстановлением критической инфраструктуры.

Россия не прекратит и не замедлит атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а война будет продолжаться и зимой, но с меньшей интенсивностью.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал на брифинге 30 ноября, сообщает "Укринформ".

"Россияне не демонстрируют никаких признаков, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (Украины – ред.), которые они проводят на протяжении последних нескольких недель", – заявил Кирби.

Он добавил – США видят признаки, что РФ настроена продолжать эти атаки. Поэтому Вашингтон вместе с союзниками продолжат оказывать помощь Украине для восстановления критической инфраструктуры. Кроме того, США сосредоточены на обеспечении Украины средствами ПВО и зимней экипировкой.

Представитель Белого дома также выразил оценку, что интенсивность боевых действий уменьшится в течение зимних месяцев.

"Мы, конечно, ожидаем, что на протяжении зимы наземные операции в частности, а также воздушные операции будут усложнены", – сказал Кирби, имея в виду зимнюю погоду, ограничивающую пространство для маневров.

Он отметил, что это не означает остановку боев.

"Мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ 30 ноября призвали во время воздушной тревоги не пренебрегать правилами безопасности, потому что вражеский массированный ракетный удар может произойти в любой момент.

По данным британских аналитиков, Россия планирует несколько массированных воздушных атак по Украине. Так, на аэродромах РФ в последние дни зафиксирована воздушная активность.

Напомним, ранее Кирби анонсировал, что США в ближайшие дни передадут Украине первую партию помощи для восстановления и функционирования энергетической инфраструктуры.

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