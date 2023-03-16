Россия продолжит массированно атаковать Украину ракетами: в разведке спрогнозировали частоту

Массированность ударов со стороны врага будет зависеть от запасов, которые он накапливает.

Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, а частота этих атак будет зависеть от количества ракет, которые агрессор сможет накопить.

Об этом представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Представитель рассказал, что на сегодняшний день Россия использует весь спектр имеющегося у нее ракетного вооружения. Это значит, что у агрессора уже нет таких больших запасов, как раньше.

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"Разведка фиксирует, что производство (ракет – ред.) сейчас, находящееся на территории Российской Федерации, оно не покрывает все расходы вооруженных сил России. Поэтому мы отмечаем, что в прошлый раз удар – это около 30 крылатых ракет – такое количество Россия способна изготовить через месяц. И соответственно все, что идет с конвейера – все идет для нанесения удара", – описал ситуацию Скибицкий.

Он отметил, что россияне должны обладать стратегическим запасом ракет и не могут использовать все виды этого вооружения вплоть до нуля.

"Таким образом, мы делаем вывод, что, во-первых, будут продолжать наносить удары, во-вторых, массированность этих ударов будет зависеть от тех запасов, которые она накапливает. А это будет влиять на сроки. Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас мы видим, возможно, раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше", – оценил представитель украинской разведки.

Он напомнил, что действуют санкции, влияющие на производство ракет в РФ.

Напомним, по данным воздушных сил ВСУ, с сентября 2022 года – начала массированных атак по критической инфраструктуре Украины – силы ПВО сбили до 700 вражеских ракет и уничтожили 650 дронов иранского производства.

Заметим, накануне глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал увеличение количества систем ПВО, которые может получить Украина от западных партнеров.

Добавим, как проинформировали в ОК "Юг", 16 марта в Черном море зафиксирована нетипичная активность России: враг вывел 20 кораблей, из которых четыре – ракетоносители.

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