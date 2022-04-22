Россия продолжит штурм "Азовстали" и бросит на завод Росгвардию и ФСБ — украинская разведка

Россия продолжит штурм "Азовстали" и бросит на завод Росгвардию и ФСБ — украинская разведка

Несмотря на заявление российского диктатора Путина отказаться от штурма промзоны "Азовсталь" в Мариуполе, по данным украинской разведки, армия РФ продолжит наступление на завод.

По сообщению ГУР Украины руководство Кремля планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для последующего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в эфире совместного телемарафона в пятницу, 22 апреля.

"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта ("Азовстали" – ред. ). Однако, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе ФСБ. Они будут продолжать наступление именно на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – объяснил Вадим Скибицкий.

Напомним, 21 апреля российский диктатор Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и отдал приказ отменить его.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал несколько причин такого решения. Среди них – большие потери российской армии, командиры Кремля понимают, что им не взять завод, и военно-политическое руководство РФ не хочет терять ценный ресурс – штурмовую пехоту.

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