Южный мост / © УНИАН

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Российская армия не перестанет атаковать мосты через Днепр. Угроза новых ударов по транспортной инфраструктуре остается постоянной, а обстрелы переправ могут происходить одновременно с атаками на энергетические объекты.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

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По его мнению, российские войска будут продолжать целенаправленно атаковать мосты через Днепр независимо от украинских ударов по Крымскому мосту.

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«Совершенно очевидно то, что враг продолжит бить по мостам через Днепр. И это не будет "ответом". Потому что они первыми и начали уничтожать мосты», — отметил Мирошников.

Военный обозреватель подчеркнул, что опасность таких атак существовала раньше и будет сохраняться в дальнейшем.

По его оценке, российские удары по мостам будут проходить параллельно с атаками на украинскую энергетику.

«Удары по мостам будут идти рядом с ударами по энергетике. Здесь будет без особых сюрпризов, потому что мы все это уже видели раньше», – объяснил он.

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Мирошников призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно когда объявлена ракетная опасность.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . После обстрела столичные власти сообщили о временном перекрытии Северного и Южного мостов, а также повреждении наземной инфраструктуры метрополитена.

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