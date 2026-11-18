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Россия продолжит удары по мостам через Днепр: военный обозреватель предупредил об опасности
Российские войска могут продолжить атаки на мосты через Днепр, совмещая их с ударами по энергетической инфраструктуре Украины.
Российская армия не перестанет атаковать мосты через Днепр. Угроза новых ударов по транспортной инфраструктуре остается постоянной, а обстрелы переправ могут происходить одновременно с атаками на энергетические объекты.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.
По его мнению, российские войска будут продолжать целенаправленно атаковать мосты через Днепр независимо от украинских ударов по Крымскому мосту.
«Совершенно очевидно то, что враг продолжит бить по мостам через Днепр. И это не будет "ответом". Потому что они первыми и начали уничтожать мосты», — отметил Мирошников.
Военный обозреватель подчеркнул, что опасность таких атак существовала раньше и будет сохраняться в дальнейшем.
По его оценке, российские удары по мостам будут проходить параллельно с атаками на украинскую энергетику.
«Удары по мостам будут идти рядом с ударами по энергетике. Здесь будет без особых сюрпризов, потому что мы все это уже видели раньше», – объяснил он.
Мирошников призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно когда объявлена ракетная опасность.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . После обстрела столичные власти сообщили о временном перекрытии Северного и Южного мостов, а также повреждении наземной инфраструктуры метрополитена.