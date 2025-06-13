Россия продвигается на Днепропетровщину: ISW фиксирует пересечение границы и захват сел возле Курахово

Российские оккупационные войска ведут огонь на фронте

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Российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей северо-западнее Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает «Институт изучения войны» (ISW) в отчете за четверг, 12 июня.

«Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль трассы Т-0428 Курахово-Новопавловка и пересекли границу Донецкой и Днепропетровской областей к юго-западу от Новоукраинки (к северо-западу от Курахово). Это продвижение указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Багатырь (все вдоль трассы Т-0428 западнее и северо-западнее Курахового)», — говорится в отчете.

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Как отмечает ISW, российские милблогеры приписывают продвижение через административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями в районе Новоукраинки пехотным подразделениям российской 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус «ДНР», ведут боевые действия возле Зеленого Кута и Алексеевки.

Милблогеры утверждали, что российские войска также продвинулись дальше к югу от Новоукраинки, хотя ISW не видел географически привязанных видеоматериалов, подтверждающих это утверждение.

«Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться к границе Донецкой и Днепропетровской областей по меньшей мере с двух направлений: с востока вдоль линии Новониколаевка-Новоукраинка с элементами Центральной группировки войск, включая 114-ю мотострелковую бригаду, 90-ю танковую дивизию и 50-ю танковую дивизию 41-я АК, Центральный военный округ); и с юга по направлению Великой Новоселки с элементами Восточной группировки войск», — говорится в отчете.

Министерство обороны России заявило 11 июня, что неустановленные элементы Восточной группировки войск достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей в неустановленном районе, вероятно, в направлении Великой Новоселки.

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Напомним, ранее в Кремле заявили, мол, «наступление» их войск в Днепропетровской области продолжается. Более того — назвали даже его цель. Об этом сообщил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков. По его словам, российское «наступление» в Днепропетровской области «является работой по созданию буферной зоны».