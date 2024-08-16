Россия продвигается на Донбассе: как изменилась ситуация на фронте

Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, войска РФ продолжают тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска.

Кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 15 августа, показывают, что российские войска недавно продвинулись восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки. Аналитики считают, что оккупанты, скорее всего, захватили Орловку и Желанное.

В последние несколько недель российские силы также продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что российские силы проводят механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.

Ранее стало известно, что российские войска захватили три села в Донецкой области и продвинулись в районах шести населенных пунктов.

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