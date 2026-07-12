Россия продвинулась по одном из направлений: ISW оценил ситуацию на фронте

Армия РФ / © Associated Press

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Российские войска в течение 10 и 11 июля продолжали наступательные операции на многих участках фронта, однако подтвержденное продвижение было только в районе Константиновки и Дружковки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

На севере Сумской области российские подразделения продолжали атаковать украинские позиции, однако аналитики не зафиксировали подтвержденные изменения линии фронта.

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Так же безуспешными были наступательные действия русских войск к северу и северо-востоку от Харькова. Подтвержденное продвижение не состоялось также на Великобурлукском, Купянском и Боровском направлениях. В последнем украинские силы проводили контратаки.

В Славянском направлении российская армия также продолжала штурмовые действия, однако не смогла продвинуться вперед.

В то же время, в тактическом районе Константиновка — Дружковка аналитики зафиксировали недавнее продвижение российских войск. Геолокационные кадры, обнародованные 10 июля, показывают контратаку украинских подразделений по российским позициям на юго-западной окраине Константиновки.

Эти материалы свидетельствуют, что русские войска контролируют огромный участок местности на юго-западе городка, чем ранее оценивал ISW.

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На Добропольском направлении оккупанты в течение двух дней продолжали наступательные операции, однако подтвержденного продвижения не имели.

Ограниченные атаки русские войска совершали и в направлении Александровки. Продвинуться им не удалось, в то время как украинские подразделения проводили контратаки.

Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские силы контратаковали в районе Ивановки, расположенной к северо-востоку от Александровки, и якобы продвинулись в направлении Новопавловки. Независимое подтверждение этой информации в отчете не приводят.

На Гуляйпольском направлении российские войска также продолжали атаковать, но не добились заметного результата.

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Кроме того, оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к западу от Орехова в Запорожской области. По имеющимся данным, русская армия также размещает в этом районе новые ударные беспилотники.

В Херсонском направлении 11 июля стороны не сообщали о наземных боевых действиях. В то же время украинские войска продолжали наносить удары по передовым российским военным объектам.

По данным аналитиков, атаки украинских беспилотников привели к нехватке лодок у российских подразделений на оккупированной части Херсонской области. Вероятно, это усложняет проведение российских операций в дельте Днепра.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

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К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

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