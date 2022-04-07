"Россия проиграла битву за Харьков": Синегубов рассказал о возможных попытках окружить город

Харьков готов дать отпор оккупантам.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что РФ проиграла в битве за Харьков, и даже если российские убийцы снова захотят атаковать город, там к этому готовы.

Об этом он сказал в интервью Фактам ICTV.

"Могу уверенно сказать – войну за Харьков они проиграли. Харьков – это Украина. Мы уверены в наших Вооруженных силах! Харькову сколько там давали? 72 часа, или 5 часов, чтобы его взять? Действительно, Харьков показал свою силу, Вооруженные силы Украины показали свою силу, другие подразделения – Национальная гвардия, Национальная полиция… Нам есть чем защищаться, мы – на своей земле, и это не громкие слова, потому что действительно объединились все… Вооруженные силы на фронте, волонтеры объединились в тылу, и мы работаем на то, чтобы обеспечить нашу победу совместными действиями", — подчеркнул Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что сейчас город хорошо готов к обороне, чтобы дать отпор российским убийцам.

"Действительно, прозвучало вчера (4 апреля 2022 – ред.) такое сообщение, что Путин не оставляет попыток взять город Харьков. Но уже больше 40 дней мы воюем. И мы понимаем, как враг действует, как он перемещается, как он перегруппировывается. Конечно, мы понимаем, что город Харьков для России было бы хорошо взять, но мы этого не позволим. Мы готовы защищать, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают удивительный результат", — отметил Синегубов.

Напомним, враг продолжает обстреливать Харьков. Если есть возможность находиться в более безопасном месте - нужно это делать.

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