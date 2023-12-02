Россия проиграла войну: Пионтковский назвал два фактора, указывающих на это

Среди многих силовых структур РФ уже есть понимание, что Россия проиграла войну против Украины.

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в силовых структурах РФ назревает недовольство начавшейся Путиным войной.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы недооценили смысл мятежа Пригожина. Пригожин выступал не против Шойгу и Герасимова. Последние выступления Пригожина были абсолютно антивоенными: "Не мы придумали эту глупую войну". А в последний день он вообще говорил, что 24 февраля никакой угрозы не было Донбасса от НАТО, однако дело не в Пригожине, мы же видим, что Пригожина поддерживали весьма авторитетные военные, никто из них — ни контрразведка ФСБ, ни ГРУ Минобороны не выполнили приказ Путина утром 26-го об уничтожении Пригожина. что среди многих силовиков понимание тщетности этой войны давно назрело. И эти люди, дело не в том, что они против войны, против убийств, они думают о более серьезных вещах. В частности, как сохранить власть", — отметил он.

Второй фактор, по мнению политолога, это позиция Китая, прямо не поддерживающего так называемую "СВО", и ситуация на Ближнем Востоке.

"Мне кажется, что там Израиль и США готовятся к совместной атаке на "Хезболлу" и Иран, недаром там бродят две авианосные группы США. И вот, если будет выбит еще один союзник Путина – Иран, это обрушит позиции Путина внутри", — пояснил Пионтковский.

Напомним, украинские военные рассказали, что кафиры охотятся на украинские пайки из-за высокого качества.

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