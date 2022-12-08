Россия проигрывает в войне против Украины: капитан армии обороны Израиля назвал преимущества ВСУ

Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар заявил, что Россия проигрывает в войне в Украине по всем стратегическим аспектам и объяснил свое мнение.

Тамар в эфире "24 канала" предоставил объяснение успеху ВСУ.

По его словам, украинская армия накапливает резервы и ресурсы на определенном отрезке фронта, чтобы в правильный момент использовать их для достижения максимальных усилий. Этот аспект Тамар назвал первым.

По его мнению, другие преимущества ВСУ перед российской армией состоят в следующем:

ВСУ координируют и взаимодействуют между разными типами войск и подразделениями;

обеспечивают военных всем необходимым: от продуктов питания и медикаментов до топлива и вооружения.

Тамар подчеркнул, что за последние восемь лет в ВСУ произошла настоящая революция.

"Эта военная агрессия демонстрирует, что в Украине все три аспекта поставлены на очень высоком уровне. В то же время они являются ахиллесовой пяткой для армии России. Они ничего из этого не умеют", – сказал Тамар.

Тамар подчеркнул, что командование ВСУ, а именно главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный выбирает самые неожиданные для страны-агрессорки способы и направления наступления.

"А когда эти направления не имели эффекта неожиданности, как в Херсоне, командование армии выбирало отнюдь не прогнозируемые инструменты достижения целей. Например, они не проводили возле Херсона лобовые столкновения, которые непременно привели бы к большим жертвам. А нарушив линии коммуникации, истощали российские группировки в состояние небоеспособности", – напомнил Тамар.

Преимущества ВСУ по мнению эксперта

Нестандартный подход и неожиданные тактические приемы,

выбор неожиданных направлений для контрнаступательных действий

Тамара убежден, что благодаря этим тактическим преимуществам, у украинской армии сейчас есть значительные победы.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уже прокомментировал тему переговоров с РФ, а именно он подчеркнул, что ВСУ не примут никаких переговоров или компромиссов с РФ.

РФ манипулирует, говоря о переговоре. Это нужно ей, чтобы через некоторое время снова пойти на Украину войной.

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