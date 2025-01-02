Военный отмечает, что общая ситуация в войне свидетельствует о "позорном провале" российского диктатора.

Несмотря на распространенный пессимизм по поводу перспектив Украины в войне, реальность свидетельствует о серьезных поражениях России. В 2025 году это станет очевиднее.

Об этом заявил полковник в отставке британской армии Ричард Кэмп в своей колонке для The Telegraph.

Ричард Кэмп отмечает, что общая ситуация в войне свидетельствует о "позорном провале" российского диктатора. Россия не смогла захватить даже всю Донецкую область и достигла лишь минимальных территориальных достижений за год.

“Ракетные атаки, направленные на то, чтобы погрузить Украину в холод и тьму, явно провалились. Россия потеряла часть Курской области, а дроновые удары по ее территории продолжаются непрерывно”, – пишет Кемп.

Кроме военных потерь (427 тысяч убитыми и ранеными за последний год), Россия терпит колоссальные экономические убытки. Бюджет тратит 6% на выплаты раненым и семьям погибших, а инфляция превышает 9%. Ставки по кредитам достигли 23%, что значительно подорвало экономику страны.

Полковник также обращает внимание на потерю Россией стратегического влияния в Сирии, где ее позиции пошатнулись, что подорвало доверие со стороны союзников, в том числе Ирана. В то же время западные санкции сделали Москву все зависимее Китая.

Украина еще далека от победы

Однако Кэмп подчеркивает, что Украина также сталкивается с вызовами. Основной причиной аналитик считает нерешительность Запада, так и не предоставившего Украине достаточного количества оружия из-за страха эскалации.

"Мероприятие толкает Украину к территориальным уступкам России. Это может превратить поражение Кремля в воображаемую победу", – предостерегает Кемп.

“Сейчас мы должны избавиться от мнения, что Путин побеждает. Война была колоссальным провалом для России. Однако трагедия состоит в том, что Запад может подарить Путину достаточную территорию, чтобы тот мог претендовать на победу”, – резюмирует Ричард Кэмп.

Напомним, что эксперты сомневаются в окончательном разрешении российско-украинского конфликта, даже если в этом году удастся заключить мирное соглашение. Большинство считает, что 2025 год может стать годом прекращения активных боевых действий, но не завершения войны.