Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны — Галущенко

Министр энергетики Украины отметил, что последствия могут быть и для соседних государств.

Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны", — отметил он.

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По словам министра, атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых государств-соседей.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", — добавил Галущенко.

По его словам, после поражений на военной и международной аренах РФ предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы.

"Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", — резюмировал Галущенко.

К слову, молдавский вице-премьер-министр Андрей Спину сообщил, что в Молдове произошло массовое отключение электроснабжения из-за обстрела Россией Украины.

Напомним, российская армия во время массированной атаки во вторник, 15 ноября, выпустила по Украине около 100 ракет. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля.

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