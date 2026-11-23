Баллистическая ракета

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Россия существенно нарастила производство баллистических ракет и теперь производит одну примерно каждые пять часов. При этом Москва пытается еще больше ускорить производство вооружения, которое атакует украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, сообщает Business Insider.

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По его словам, Россия все активнее применяет против Украины баллистические и крылатые ракеты. Только в прошлом месяце оккупанты выпустили 153 баллистических ракеты.

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В минувшие выходные российская армия совершила очередную массированную атаку, применив около 110 ракет, среди которых было более двух десятков баллистических, а также более 400 беспилотников.

«Каждые пять часов противник производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп. Главными целями России является гражданское население и гражданская инфраструктура», - подчеркнул Хмара.

Министр также отметил, что Москва методично атакует украинскую энергетику, пытаясь разрушить критически важную инфраструктуру.

Сколько ракет накопила Россия

В начале ноября Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало оценку российских запасов вооружения.

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По данным ГУР, на октябрь Россия имела в резерве до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет.

Тогда украинская разведка оценивала производственные возможности РФ примерно в 110 баллистических ракет в месяц. Речь идет о ракетах 9М723 для комплексов «Искандер-М» и РМ-48У, которые запускают из систем С-400.

Как Украина пытается уменьшить ракетную угрозу

По словам Хмары, Украина не только пытается перехватывать российские ракеты, но и наносит удары по установкам, с которых их запускают.

В последние месяцы украинские силы поразили 16 систем «Искандер» и С-400, сообщил министр.

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«Мы будем также работать над уменьшением возможностей России производить оружие. Именно поэтому объекты оборонной промышленности противника входят в список наших целей», — заявил он.

В то же время перехват баллистических ракет остается одной из самых сложных задач украинской противовоздушной обороны из-за высокой скорости.

Киев продолжает обращаться к западным партнерам с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, которые используются для противодействия российской баллистике.

Хмара сообщил, что Украина предложила союзникам новую схему поставок: передавать необходимые ракеты из имеющихся запасов уже сейчас, а затем пополнять их за счет новых изделий по ранее заключенным украинским контрактам.

По мнению министра, это позволит гораздо быстрее усилить украинскую противоракетную оборону.

Россия может накапливать баллистические ракеты для зимних ударов

Напомним, Россия могла сознательно сократить применение баллистических ракет, чтобы сохранить их для более масштабных атак зимой. Такое мнение высказал аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер.

Зимой под угрозой могут оказаться не только энергетические объекты, но системы водоснабжения, канализации и предприятия оборонной промышленности. Болдер считает, что такими ударами Москва будет пытаться истощить украинскую экономику и усилить давление на население.

Россия применяет новые модификации «Гераней» против Украины

Напомним, специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил о применении Россией новой модификации «Герань-5 К5-К». Беспилотник получил систему оптической навигации, также увеличены дальность, скорость и высоту полета.

Кроме того, по словам народного депутата Федора Вениславского, Россия тестирует реактивный дрон Герань-6, который потенциально способен развивать скорость до 1000 км/ч и нести большую боевую часть.

Такие характеристики могут существенно усложнить перехват российских беспилотников украинским ПВО.

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