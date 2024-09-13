Россия производит новый дрон-камикадзе с китайским двигателем: что известно

Ранее о существовании нового российского беспилотника "Гарпия-А1" с китайской технологией не сообщалось.

Россия в прошлом году начала производство дальнобойного беспилотника -камикадзе с китайским двигателем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Европейской разведке.

По данным двух источников, Россия начала производить новый ударный дрон под названием "Гарпия-А1" с китайскими двигателями и частями, которые она использовала во время войны в Украине.

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Данные по контракту на производство нового беспилотника, переписку компании по производственному процессу и финансовым документам указывают на то, что Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) "Купол" РФ, дочернее предприятие российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей", с июля 2023 года по июль 2024 года изготовил более 2500 дронов "Гарпий".

Reuters пишет, что ранее о существовании нового российского беспилотника по китайской технологии не сообщалось. ИЭМЗ "Купол" и "Алмаз-Антей" запросы о комментариях не ответили.

Два источника в разведке сообщили, что производство беспилотников "Гарпия" развернули против военных и гражданских целей в Украине, нанося ущерб критической инфраструктуре, а также жертвам среди гражданских и военных.

Напомним, впервые в истории 10-й ОГШБр "Эдельвейс" пилотами 109-го ОГШБ с помощью FPV-дрона был уничтожен вражеский БпЛА типа крыло "Мерлин-ВР" прямо в воздухе. Это важное достижение для команды.

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