Россия производит сотни крылатых ракет, но запускает только десятки: в чем причина

Российский бомбардировщик Ту-160. / © Getty Images

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За последние три дня Россия совершила три комбинированных удара по Украине с использованием баллистических, крылатых и высокоскоростных ракет, а также дронов Shahed. Наибольший обстрел произошел в ночь на 25 мая – тогда РФ применила 55 крылатых ракет разных типов, из которых 45 были сбиты, а уже на следующую ночь – еще 9 ракет типа Х-101. Всего за два дня - 64 ракеты.

Об этом пишет Defense Express.

При этом для запуска были привлечены не только привычные Ту-95МС, но и стратегические бомбардировщики Ту-160, использование которых редкость. Последние разы Ту-160 применяли 17 ноября 2024 и 18 мая 2023-го.

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Хотя Россия ежемесячно производит около 150 ракет большой дальности, темпы их использования значительно ниже. За первые пять месяцев 2025 года зафиксировано только пять комбинированных атак с использованием крылатых ракет, всего 191 ракета воздушного, морского и наземного базирования.

Почему РФ не запускает больше?

Дефицит ракетоносителей.

На вооружении России около 40-50 Ту-95МС, однако не все в летном состоянии. Часть Ту-160 – на ремонте, еще часть – в резерве или небоеспособна.

Риски для флота.

Запуск "Калибров" с надводных кораблей - опасен из-за угрозы уничтожения, а возможности подводного флота ограничены. Большинство субмарин РФ не могут полноценно обслуживаться.

Ограничение инфраструктуры.

После украинского удара по базе Энгельс в марте 2025-го, вероятно, была повреждена система подготовки ракет к пуску. Поэтому самолеты переносят на удаленные базы, например, "Оленья" или "Белая", что повышает нагрузку на авиапарк.

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Износ бомбардировщиков.

Из-за экономии ресурса Ту-95МС запускают не по 6–8 ракет, как раньше, а только 1–3. Это может быть связано как с техническими проблемами, так и с опаской потери носителей.

Ранее в ВМС объяснили, как отличить подготовку к запуску крылатых ракет "Калибр" в море. Эти ракеты обычно запускают с подлодок, находящихся в море определенное время.