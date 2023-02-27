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"Россия прокладывает маршрут для последующих обстрелов": Игнат о воздушных шарах над Украиной

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Россия прокладывает маршрут для последующих обстрелов": Игнат о воздушных шарах над Украиной

Фото из открытых источников

Оккупанты пытаются проложить маршрут для ракет во время последующих обстрелов.

Российские оккупационные войска продолжают использовать запуск воздушных шаров. Речь идет об объективах диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "РБК-Украина".

По словам спикера, противник применяет воздушные шары сразу для нескольких целей. Одна из них – отвлечь внимание нашей ПВО от разведывательных БПЛА, несколько раз их уже запускали одновременно. Впрочем, главная цель – разведка позиций украинского ПВО.

Это небольшой воздушный шар с металлическим отражателем или фольгой. Радиолокационная станция облучает ее, сигнал отражается и воздушная цель появляется на мониторе. Ее фиксируют, сопровождают, поэтому для нас это в любом случае рассредоточено внимание. Они рассчитывают на то, что мы будем сбивать", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что оккупанты фиксируют место запусков наших противоракет с самолета ДРЛО А-50 из Беларуси или моря. Это оккупанты делают с целью прокладки маршрута для ракет во время последующих обстрелов, минуя нашу ПВО.

"Поэтому никакого смысла сбивать эти шары нет, если они не несут прямой угрозы", – уточнил Игнат.

Напомним, что Вооруженные силы Украины, 15 февраля, зафиксировали над Киевом несколько воздушных шаров с радиолокационными отражателями. Известно, что по меньшей мере 6 из них удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
369
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