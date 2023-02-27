"Россия прокладывает маршрут для последующих обстрелов": Игнат о воздушных шарах над Украиной

Российские оккупационные войска продолжают использовать запуск воздушных шаров. Речь идет об объективах диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "РБК-Украина".

По словам спикера, противник применяет воздушные шары сразу для нескольких целей. Одна из них – отвлечь внимание нашей ПВО от разведывательных БПЛА, несколько раз их уже запускали одновременно. Впрочем, главная цель – разведка позиций украинского ПВО.

Это небольшой воздушный шар с металлическим отражателем или фольгой. Радиолокационная станция облучает ее, сигнал отражается и воздушная цель появляется на мониторе. Ее фиксируют, сопровождают, поэтому для нас это в любом случае рассредоточено внимание. Они рассчитывают на то, что мы будем сбивать", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что оккупанты фиксируют место запусков наших противоракет с самолета ДРЛО А-50 из Беларуси или моря. Это оккупанты делают с целью прокладки маршрута для ракет во время последующих обстрелов, минуя нашу ПВО.

Также читайте В ГУР рассказали, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление

"Поэтому никакого смысла сбивать эти шары нет, если они не несут прямой угрозы", – уточнил Игнат.

Напомним, что Вооруженные силы Украины, 15 февраля, зафиксировали над Киевом несколько воздушных шаров с радиолокационными отражателями. Известно, что по меньшей мере 6 из них удалось сбить.

Читайте также: