Россия просит баллистические ракеты у Ирана: Украина видит в этом хорошие новости

Попытки России договориться с Ираном о поставке баллистических ракет свидетельствуют, что сама РФ свои запасы уже исчерпала.

Россия просит баллистические ракеты у Ирана. В Украине же говорят, что такое оружие не новое для украинцев. В Воздушных силах даже видят в этом некоторый позитив — Россия исчерпала свои запасы ракет.

Об этом 21 октября рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По его словам, лучшая защита от баллистических ракет – это уничтожить их во время транспортировки. Однако эти ракеты действительно очень опасны – они летят очень высоко, фактически из стратосферы, и падают с огромной скоростью. Кроме того, сегодня у Украины нет эффективного противодействия этому оружию.

"Иран будет вероятно поставлять (баллистические ракеты - ред.), если не найдутся какие-либо механизмы в мире остановить эти поставки. Это говорит о том, что у России есть дефицит именно баллистических ракет — ракет "Искандер". Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары именно такими ракетами, а то, что в России они в дефиците — это хорошая новость", — отметил Игнат.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, если бы не дефицит в личных запасах, Россия не просила бы у Ирана помощи с ракетами, которые, к тому же, имеют гораздо хуже тактико-технические характеристики.

"Дальность их уже озвучена, это 700 км. ВСУ ищут определенные эффективные методы противодействия этому вооружению", — добавил Игнат.

Напомним, из-за невозможности производить ключевые ресурсы, Москва обратилась за помощью не только к Ирану, но и к террористической Северной Кореи.

Помощь России от Ирана

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Это привело к тому, что Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Кроме того, Великобритания также ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.

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