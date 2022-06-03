Россия просто "показала": Лукашенко объяснил мотив агрессии в Украине еще одним бредом

Белорусский диктатор цинично утверждает, что Путин якобы не стремится захватывать украинские территории.

Верный соратник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что РФ развязала полномасштабную войну в Украине для того, чтобы "показать, что с ней должны считаться".

Как сообщает Интерфакс, такое заявление белорусский диктатор сделал в пятницу, 3 июня, в Минске.

Лукашенко в своем выступлении в очередной раз повторил один из главных тезисов кремлевской пропаганды о "подавлении" русского языка в Украине, а также своеобразно объяснил мотив военной агрессии Кремля.

"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремление Украину захватить, еще что-то – нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не стоит оскорблять президента России... Нет желания поработить, захватить и прочее", – утверждал Лукашенко .

В то же время, он еще раз вспомнил о том, что Россия и Беларусь якобы "находятся под ударом". "Нам надо думать о том, как защититься, предотвратить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", – уверял Лукашенко, но показывать карту (этот момент уже стал мемом) на этот раз не стал.

Напомним, после военного вторжения РФ Лукашенко сказал, что принес на встречу с Путиным карту, раскрывающую планы нападения ВСУ на Беларусь.

Лукашенко создает оперативное командование вооруженными силами Беларуси на территории Украины

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