Россия просто ждала наступления холодов: Чернев об «энергетическом перемирии»

Егор Чернев / © Facebook/Егор Чернев

Из-за потепления в Украине российской армии пока невыгодно тратить ракеты на удары по энергетике. Поэтому пауза в два дня является лишь демонстративным шагом со стороны РФ и не свидетельствует о реальных изменениях в ее действиях.

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в прямом эфире Эспрессо.

«Пока россияне видят, что есть определенное потепление в Украине, и им невыгодно тратить сейчас ракеты, ведь они будут не так эффективны, как им кажется», — подчеркнул Чернев.

Он пояснил, что во время морозов удары по энергетике имеют гораздо более серьезные последствия.

«Это происходит во время холодов, когда разрушается наша инфраструктура, когда миллионы людей сидят не только без света, но и без отопления», — уточнил народный депутат.

По словам Чернева, прекращение атак всего на два дня является фарсом, поскольку за столь короткое время невозможно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры или существенно изменить ситуацию в стране.

Он также считает, что эта пауза имеет политический подтекст.

«Я думаю, что это реверанс в сторону Трампа со стороны Путина: будто он прислушивается, идет на какие-то уступки, на какие-то компромиссы», — отметил Чернев.

В то же время, по его словам, ни Украина, ни США не ожидают от РФ таких шагов.

«Это не те компромиссы, которых сегодня ожидаем мы и ожидает США от РФ», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия не заинтересована в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и может усилить атаки с наступлением морозов.

Мы ранее информировали, что спикер Кремля Песков также не стал комментировать информацию о якобы «энергетическом перемирии».