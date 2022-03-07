Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

Россия провалила и попытку сломать нашу экономику: пенсии и долги выплачиваются, государственная казна в плюсе на миллиарды

Россия провалила и попытку сломать нашу экономику: пенсии и долги выплачиваются, государственная казна в плюсе на миллиарды

Первые шаги по спасению украинской экономики на время военного положения уже работают.

С первыми залпами массированной российской атаки на наши города украинская экономика стала на военные рельсы.

Об этом говорится в ТСН.

Страна уже который день крепко держит оборону против рашистов. Но линия фронта лежит не только на земле и в небе. За независимость дерутся государственные экономисты и финансисты, менеджеры предприятий и аграрии. «В первую очередь, обеспечиваются военные, социальная сфера и внешние долги. Денег достаточно», – говорят в счетной палате.

Так что, похоже, план Кремля — положить на лопатки еще и украинскую экономику — провалился.

Полномасштабная война России против Украины стала шоком. Впрочем, наша финансовая система это сотрясение выдержала. По оперативным данным Казначейской службы, государственная казна в феврале – в плюсе. Налоговая, таможня, социальные фонды наполнялись быстрее и на миллиарды гривен больше, чем ожидалось. Министерство финансов быстро отреагировало на новые вызовы. Выпустили и продали специальные военные облигации на 8 миллиардов гривен.

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"Минфин фиксирует значительный интерес к этим ценным бумагам со стороны международных инвесторов", — говорит глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

Это значит, что деньги на выплату зарплат военным, закрытие всех нужд армии и социальные выплаты у Украины есть. Кроме того, в это непростое время государство гасит свои внешние долги. Для мира это сигнал – Украина надежный партнер, которому можно и нужно доверять.

ПЕНСИЯ И ВЫПЛАТЫ

Марина Лазебная, министерша социальной политики отчиталась, пенсии и социальная помощь украинцам должна поступить не по графику. А фактически неделей раньше. Несмотря на войну, все пенсии проиндексировали на четырнадцать процентов, как это планировали. Внимание, здесь есть важный нюанс.

Для тех, кто получал деньги на карточку, ничего не изменилось. Тем, кому деньги привозили работники Укрпочты, нужно ждать выплат дома или подойти к отделению, где это безопасно. Тем, кому пришлось покинуть свои дома, необходимо обратиться в местные органы Пенсионного фонда, получателям соцпомощи и субсидий в колл-центр Укрпочты – 0800300545.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Банковская система сейчас работает с минимальными ограничениями. Безналичные платежи можно производить свободно. Более того, банкиры призывают пользоваться именно картой при расчете в супермаркетах, на заправках и в небольших магазинчиках. Проблем с наличными в банкоматах нет – снять с карты можно не больше 100 тысяч гривен в день. Чтобы расширить доступ людей к бумажным деньгам — правительство разрешило их снимать прямо на кассе в большой крупной торговой сети или АЗС. Есть ограничения – 6 тысяч гривен в одни руки.

Борьбу с инфляцией Нацбанк отложил в лучшие времена и отказался от повышения учетной ставки.

БИЗНЕС

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Европейская бизнес ассоциация провела короткий опрос о том, как работают членские компании. Лишь 17 процентов бизнесов сообщили, что работают в полном объеме, примерно столько же сократили географию, почти 20 процентов закрыли часть офисов и торговых точек. Фактически треть – прекратили работать, еще столько же планируют восстанавливаться. Только 1% компаний хотят закрыться навсегда. Большинство бизнесов продолжают платить зарплату своим сотрудникам.

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал новые возможности поддержки для людей, которые сейчас остались без работы.

«На следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. Каждый наемный работник, каждый ФЛП сможет получить 6500 тысяч гривен. Программа будет работать по аналогии за вакцинацию через "Дію". Министерство цифровой трансформации сообщит, как именно оформить помощь. Это сейчас. Но в дальнейшем каждый из вас должен начать работать ради победы», – сообщил Шмигаль.

Кроме того, премьер призвал работодателей в мирных регионах помочь с работой сотням тысяч беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за сокрушительных обстрелов российских захватчиков.

ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНАЛКА

Коммунальщики – это невидимые герои нашего фронта. Под обстрелами, они пытаются обеспечить наши города теплом, светом и водой. Впрочем, не всюду это удается сделать. По данным оператора ГТС в настоящее время отключены 13 из более тысячи газораспределительных станций. Более того, агрессия России не остановила транзит газа. А из-за стопа на сертификацию «Северного потока-2», оккупант увеличил прокачку газа нашей трубой. Война против нас ускорила выход Украины из общей энергосистемы из РФ и Белоруссии. С начала полномасштабного вторжения электричество в Украину работает автономно. И работает стабильно.

ПРЕДПРИЯТИЯ

Все предприятия, которые обеспечивают, должны стать на военные рельсы — то есть действовать по четкому планированию потребностей. Это касается производства лекарств, еды, топлива и логистики. Сейчас в Украине созданы четыре специальных фонда для восстановления Украины. Спецсчета для них в скором времени создаст Национальный банк.

«На которые будут зачисляться деньги от физических лиц, от организаций от компаний, от международных финансовых организаций. Речь о фонде восстановления и трансформации экономики, о фонде поддержки малого среднего бизнеса, о фонде имущества и разрушенной инфраструктуре, а также фонде обслуживания государственного долга», — отметили в правительстве.

Ждем появления счетов и денег на них для восстановления нашей Украины.

ПРОДОВОЛЬСТВО

Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов. Это мясо, рожь, гречка, сахар, соль. Чтобы торговать за границу пшеницу, кукурузу, мясо птицы, масло и яйца должны получить от Минэкономики специальное разрешение. Министр аграрной политики Роман Лещенко утверждает, что сделает все, чтобы люди не знали дефицита в пище.

«Все торговые сети работают 24 на 7. Государство гарантирует полную поддержку логистики. Открыты все доступы для поставок товаров из-за границы путем освобождения от уплаты налогов”, – сообщил Роман Лещенко.

Все, кто производит продукты в Украине, государственные и частные предприятия, государство производит оплату вперед. Кроме того, в зернохранилищах пшеницы украинцам хватит еще на год. Да и посевную кампанию никто не отменял.

"Еесть знакомые аграрии, в мирных регионах, которые говорят, а у нас посевная, весна ждать не будет, пока там закончится война", - говорит Борис Кушнирук .