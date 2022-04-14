Россия провалила мобилизацию и может отправить на войну в Украину призывников – Генштаб

Россия провалила мобилизацию и может отправить на войну в Украину призывников – Генштаб

РФ готовит мобилизацию параллельно призыву.

Россия провалила скрытую мобилизацию и готовится бросить на войну против Украины призывников.

Об этом 14 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

"Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. В связи с критической ситуацией, которая сложилась с личным комплектованием и составом боевых подразделений, командование вооруженными силами российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация, с целью ее сокрытия, будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.

Читайте также: