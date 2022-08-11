Россия провалила новую волну наступления и оттягивает войска - Жданов

Эксперт считает, что россияне уже не имеют сил идти в наступление.

Шантаж устроили провокацию на Запорожской АЭС – последний аргумент России, ведь других аргументов у нее фактически не осталось.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "FreeДом".

По его словам, угрозы РФ по поводу Запорожской АЭС могут быть ответом России на украинское контрнаступление на юге. Эксперт считает, что россияне уже не имеют сил идти в наступление.

"Их наступление уже вторую неделю не имеет успеха. Мы держим оборону. Да, нам очень тяжело, мы несем потери, но мы держим оборону. Они не могут выполнить политическую задачу по захвату Донецкой области", – говорит Жданов.

По его данным, россияне снимали войска с Донецкого направления и передали на Запорожское, потому что из Запорожского оккупационные войска перешли на Южнобужское направление.

"Сейчас они оттащили войска. Они ищут любые способы, несмотря на гуманность и здравый смысл, чтобы получить предохранитель, чтобы Украина не наступала", – подытожил эксперт.

Ранее Олег Жданов назвал возможные способы обмена "азовцев".

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