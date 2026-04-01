Россия проваливает свое весеннее наступление: эксперт назвал причины

Март 2026 года, который должен стать стартовым этапом весенне-летнего наступления российских войск, фактически оказался неудачным для противника.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Мы можем даже сейчас наблюдать за процессом истощения российских захватчиков. Март еще не закончился, сегодня у нас 31 марта, но первый месяц весны 2026 года, который для российского командования должен стать стартовым по вопросам весенне-летней наступательной кампании, уже оказался провальным», — отметил он.

По словам эксперта, результаты противника не соответствуют израсходованным ресурсам.

«Это абсолютно провальный месяц для врага по количеству, в пропорции, захваченных территорий, по тем потерям, которые понес противник, и которые он имел результаты, даже учитывая на тактическом уровне», — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что тенденция к ослаблению российских войск наблюдается еще с конца 2025 года и является результатом избранной Украиной оборонной стратегии.

«Тот потенциал, который был у российских оккупационных войск на 2023, 2024 и даже 2025 годы, действительно истощен», — подчеркнул обозреватель.

По его оценке, нынешняя российская армия существенно отличается от прошлых лет.

«Мы сейчас видим совсем другие российские войска, не с тем потенциалом — танковой, механизированной, бронетанковой, артиллерийской и другой компоненты. Россия вынуждена преимущественно воевать пехотной компонентой, понеся при этом огромные потери и не имея больших достижений на тактическом уровне», — пояснил он.

В то же время, по словам Коваленко, говорить о масштабных наступательных операциях пока не приходится.

«А говорить об огромных, даже стратегических уровнях наступательных операциях со стороны врага, мы не можем, он уже исчерпал свой потенциал», — добавил эксперт.

Он также наметил ключевую задачу Украины на текущий год.

Коваленко добавил, что по его пониманию наша задача на 2026 год — создать условия, чтобы противник не мог не только на тактическом уровне наступать, но и чтобы он не мог вести полноценную оборону.

Обозреватель обратил внимание на эффективность действий украинских сил на протяжении последних месяцев.

«А тот факт, что с 29 января мы перешли на системные контратаки и имеем соответствующий успех — освобождение почти 480 кв.км территории Украины за этот период, как раз и говорит, что россияне постепенно теряют перспективу более глобальных наступательных или оборонительных действий со своей стороны», — подытожил он.

