Россия провела репетицию тактического ядерного удара после "атаки" беспилотников на Кремль

В государстве-агрессоре состоялись военные учения, в ходе которых отрабатывалось вероятное применение тактического ядерного оружия.

В среду, 3 мая, в Калининградской области РФ российская армия провела учения с применением комплексов "Искандер", которые могут поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой. Репетиция ядерного удара состоялась сразу после так называемой атаки неизвестных беспилотников на Кремль, которую все чаще называют инсценировкой Москвы.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

В сообщении говорится, что "Искандеры" "выполнили электронные одиночные и групповые пуски" по мишеням, которые имитировали пусковые установки, аэродромы, скопления техники и командные пункты "условного противника".

После пусков расчеты Балтийского флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

Российские ракетчики "выполнили тайное выдвижение" в позиционный район, а затем отработали вывод "Искандеров" из-под ответного удара, который, по замыслу учений, мог быть ядерным.

Сообщается, что в маневрах приняли участие около 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

Напомним, российские пропагандисты после "атаки беспилотниками" на Кремль начали говорить о применении ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. Это в первую очередь направлено на то, чтобы напугать украинцев.

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